Ladekabel aus E-Autos geklaut: Polizei fasst Seriendieb

Mehrere Ladekabel von Elektroautos soll ein 40-jähriger Oberpfälzer gestohlen haben. −Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Mehrere Ladekabel von Elektroautos soll ein 40-jähriger Oberpfälzer gestohlen haben. −Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Polizei hat einen Seriendieb gefasst, der Ladekabel aus Elektrofahrzeugen in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein, Mühldorf und Dingolfing-Landau gestohlen haben soll. Ein solches Kabel hat einen Wert von etwa 600 Euro. Laut Polizeibericht aus Laufen (Berchtesgadener Land) soll sich der tatverdächtige 40-jährige Oberpfälzer auf diese Diebstähle spezialisiert haben.

Der Tatverdächtige hatte sich bei der Vermieterfirma registrieren lassen und konnte so über eine App die betreffenden Fahrzeuge für sich reservieren. Damit stellte er sicher, dass die Fahrzeuge auch vor Ort waren. Mit seinem anderweitig gemieteten Elektrofahrzeug begab er sich dann zu dem reservierten Fahrzeug und entwendete ein Ladekabel. Da sich in jedem Fahrzeug zwei Kabel befinden, fiel der Diebstahl erst viel später auf. Der Mann hatte die Ladekabel dann über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten.

Da bei dem Diebstahl in Laufen die Tatzeit ziemlich exakt eingegrenzt werden konnte, konnte die Vermieterfirma über die Chipdaten feststellen, wer zur Tatzeit das Fahrzeug gemietet hatte. Anhand dieser Daten konnte ein räumlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Tatverdächtigen zu Diebstählen in Tittmoning, Mühldorf und Dingolfing hergestellt werden. Weitere Diebstähle in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz werden vermutet.

Tatsächlich hatte der Tatverdächtige 19 Ladekabel über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten. Bereits im vergangenen Jahr hatte er 26 Kabel verkauft. Ob alle 26 Ladekabel aus Diebstählen stammen, ist ein Teil der weiteren Ermittlungsarbeit. − pnp