Zwei Bastler, eine Leidenschaft

Noch ist der Hafen von Christine Schnebinger noch nicht fertig. Ob er schwimmt, zeigt sich am Modellsport-Tag.



Das Ehepaar Schnebinger steht in einem kleinen Büro in seiner Wohnung in Obing. Doch anstatt Akten und Ordnern liegen Schiffe und Jet-Skis in den Regalen. An der Wand hängen Kästchen mit Schrauben, Zangen und Schraubenziehern. Auf dem Tisch steht eine Bohrmaschine. Christine und Michael Schnebinger sind Modellschiffbauer. Mit ihre Leidenschaft sind sie nicht allein. Sie teilen sie mit Dutzenden anderen aus der Region, die sich in einer Woche am Obinger See treffen.

Michael Schnebingers Leidenschaft für die Welt der Modelle begann schon vor 18 Jahren. Der Opa des heute 34-Jährigen Heizungsbaumeisters war leidenschaftlicher Flieger, und da lagen Modellflieger für den Enkel nahe. "Ich war aber schnell enttäuscht, es wollte einfach nicht hinhauen, dass die Flieger fliegen." Er suchte nach Alternativen. "Ich wollte was, das nicht runter fällt und nicht jeder hat. Und ein Schiff, habe ich gedacht, hat nicht jeder", sagt Schnebinger. Dass er sich da täuschte, wusste er damals noch nicht.



Sein erstes Schiff ist immer noch im Einsatz: Michael Schnebinger schaut, dass alles funktioniert und lötet die Platine. − Fotos: Pfingstl Sein erstes Schiff ist immer noch im Einsatz: Michael Schnebinger schaut, dass alles funktioniert und lötet die Platine. − Fotos: Pfingstl



Die Modellschiffe hatten noch einen anderen Vorteil: Das Hobby ließ sich gut mit der Arbeit in der Wasserwacht kombinieren. Wenn er am Obinger See Wachdienst schob, konnte er sein Boot fahren lassen. Mit den Jahren kamen andere Hobbys. Schnebinger spielte und spielt noch heute in verschiedenen Bands, macht die Bühnentechnik, spielt Volleyball. "Da ist das Modellschiff in den Hintergrund geraten." Als er dann aber 2010 seine heutige Frau Christine kennenlernte, war sie plötzlich wieder da, die Lust am Basteln.

