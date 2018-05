Zwei Hund fressen Giftköder: Ein Tier verstorben

In Übersee im Landkreis Traunstein haben in den vergangenen Tagen zwei Hunde Giftköder gefressen. Eines der Tiere verstarb daraufhin. −Symbolfoto: PNP In Übersee im Landkreis Traunstein haben in den vergangenen Tagen zwei Hunde Giftköder gefressen. Eines der Tiere verstarb daraufhin. −Symbolfoto: PNP



Besonders wachsam sollten Hundehalter aktuell beim Gassigehen in Übersee (Landkreis Traunstein) sein. Zwei Hunde haben dort nach ersten Erkenntnissen in den vergangenen Tagen Giftköder gefressen. Eines der Tiere ist verstorben, der andere Hund konnte durch eine Notfallbehandlung gerettet werden.

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ging eine 18-Jährige aus Übersee mit ihrem älteren Mischlingshund im Bereich der Mühlenstraße und des Seewegs Gassi. Der angeleinte Hund entdeckte unmittelbar am Straßenrand scheinbar ein Hundeleckerli auf. Sein Frauchen reagierte rasch, konnte aber nicht verhindern, dass ihr Hund das vermeintliche Leckerli fraß. Weil sie Reste einer blauen Masse in dem Leckerli erkannte, brachte sie den Hund umgehend in die Tierklinik Rosenheim. Dort konnte das Tier nach einer Notfallbehandlung gerettet werden. Laut Polizei wird der Hund nach derzeitigem Stand keinen Schaden davontragen.

Zwischen dem 28. April und dem 2. Mai fraß ein weiterer Mischlingshund in der gleichen Gegend offenbar einen Giftköder. Bei dem Tier, das einem 58-jährigen Mann aus Übersee gehörte, wurde die Vergiftung erst in einem späten Stadium bemerkt. Der Hund verstarb.

Die Hundehalter erstatteten nach den Vorfällen jeweils Anzeige bei der Polizei Grassau. Nach erster Einschätzung der Polizei handelt es sich bei der blauen Substanz im vermeintlichen Leckerli um Rattengift, das gezielt zur Schädigung von Hunden ausgelegt wurde.

Die Polizei Grassau hat die Ermittlungen aufgenommen, bittet die Bevölkerung um Hinweise und Hundehalter um erhöhte Vorsicht beim Gassigehen. − pnp