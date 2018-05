Mann aus Kreis Traunstein stürzt beim Pinkeln zehn Meter von Brücke

Ein betrunkener Mann aus dem Landkreis Traunstein ist in Tirol beim Pinkeln von dieser Brücke gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. −Foto: ZOOM.Tirol Ein betrunkener Mann aus dem Landkreis Traunstein ist in Tirol beim Pinkeln von dieser Brücke gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. −Foto: ZOOM.Tirol



Beim Pinkeln von einer Brücke ist ein betrunkener junger Mann aus dem Landkreis Traunstein in Tirol in der Nacht auf Sonntag zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Tirol auf Nachfrage der PNP.

Der 18 Jahre alte Deutsche war mit zwei 19 Jahre alten Freunden und einem 23-Jährigen auf dem Rückweg von einem Fest nahe Stummerberg im Zillertal in ihre Unterkunft. Gegen 1.45 Uhr stiegen sie laut Polizeiangaben über das Geländer der Brücke am Gattererberg, um sich zu erleichtern. Dabei verlor der 18-Jährige das Gleichgewicht und stürzte ins Tal. Die Begleiter stiegen hinab und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der junge Mann kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. − pnp/dpa