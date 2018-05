Holzhütte in Obernhof wird Raub der Flammen

Foto: Josef Unterforsthuber Foto: Josef Unterforsthuber



Eine Holzhütte ist am Sonntag gegen Mittag am Sigl-Anwesen in Obernhof unweit des Schnaitseer Fernsehturms komplett ausgebrannt.

Das Feuer in dem früheren Bienenhaus, das jetzt als Lagerhütte für Geräte dient, rief mehrere Feuerwehren aus der Umgebung auf den Plan. Da sich die Hütte inmitten mehrerer Bauernhöfe befindet, die auch Stadelwände aus Holz haben, bestand bei dem mittelstarken Ostwind die Gefahr, dass die Flammen auf die anliegenden Gebäude übergreifen. Deshalb war die Alarmierung sehr weiträumig. Neben der Schnaitseer Wehr kamen auch Floriansjünger aus Waldhausen, Obing, Babensham, Wasserburg und Trostberg. Zudem waren die Schnaitseer Helfer , ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

Der Besitzer und auch Kreisbrandinspektor Christian Schnebinger vermuten, dass sich angehäuftes Gras an der Hütte selbst entzündet hatte.

Dank des schnellen Eingreifens der Wehren konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Hütte wurde teilweise abgetragen, um auch versteckte Glutnester zu finden und zu löschen. - uk