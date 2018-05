200 Kräfte von zwölf Feuerwehren bei Großübung in der Trostberger Altstadt +++ Fotos

Bei aller gebotenen Eile nicht in Hektik verfallen: Auf dem Vormarkt mussten die Einsatzkräfte eine Frau aus einem Unfallauto retten. − Foto: fam Bei aller gebotenen Eile nicht in Hektik verfallen: Auf dem Vormarkt mussten die Einsatzkräfte eine Frau aus einem Unfallauto retten. − Foto: fam



Großeinsatz in der Trostberger Altstadt (Lkr. Traunstein): Etwa 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK und Polizei beteiligten sich am Samstagnachmittag an einer großen, vierstündigen Übung und zeigten damit ihre Schlagkraft. Sechs Szenarien hatten sich die fünf Trostberger Ortsfeuerwehren (Trostberg-Stadt, Lindach, Heiligkreuz, Oberfeldkirchen und die Werkfeuerwehr des Chemieparks), die die Übung organisiert hatten, einfallen lassen. Der Clou dabei: Die Teilnehmer an der Übung hatten keine Ahnung, welche Aufgaben sie erwarten. Zudem scharten sich zahlreiche Zuschauer an den Einsatzorten um das Geschehen.

Neben den Trostberger Wehren waren die Kameraden aus der Werkfeuerwehr Linde, aus Tacherting, Emertsham, Peterskirchen und Engelsberg im Einsatz – Wehren aus dem Bereich Land 4/1 aus dem Landkreis Traunstein. Zudem waren aus dem Landkreis Altötting die Feuerwehren aus Feichten und Kirchweidach vor Ort, insgesamt also zwölf Feuerwehren. Dazu kamen sieben Fahrzeuge des BRK, und Josef Bernhart, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Trostberg, inspizierte das Geschehen. − fam