Das Kriegsende kam nur ein paar Tage zu spät

Den Opfern einen Namen geben: Die Besucher steckten weiße Tafeln mit den Namen der Opfer von Surberg in den Boden. − Foto: Wittenzellner Den Opfern einen Namen geben: Die Besucher steckten weiße Tafeln mit den Namen der Opfer von Surberg in den Boden. − Foto: Wittenzellner



"Leider wurde der 8. Mai 1945 nicht mehr zum Tag der Befreiung für Menschen, die hier ihr Leben lassen mussten." Das betonte Friedbert Mühldorfer vom Kreisverband Traunstein der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten in der Gedenkfeier für die Opfer von Surberg am Sonntag an der Gedenkstätte im Surtal. Am 3. Mai 1945 waren dort 61 meist jüdische Häftlinge von SS-Wachmannschaften erschossen worden. Zuvor waren sie von verschiedenen Konzentrationslagern aus auf einen langen "Todesmarsch" geschickt worden, bevor sie ermordet wurden – wenige Stunden, bevor US-Truppen eintrafen und Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Stellvertretender Landrat Josef Konhäuser sagte, man erweise mit der Gedenkfeier den Opfern des Todesmarsches Respekt. "Wir halten damit die Erinnerung wach an die entsetzliche Wahrheit, dass hier im Namen des Naziregimes unschuldige Menschen ermordet wurden." Die Feier solle auch eine Mahnung an unsere Verantwortung für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit sein. Die Menschen müssten sich aktiv dafür einsetzen, dass sich Gräuel dieser Art nie wiederholen könnten. − awi

