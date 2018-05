Mehr als 1000 Besucher feiern mit den Burschen in Kammer

Die Dirndlschaft Heiligkreuz machte beim Festzug mit einem großen Ballon Reklame für ihre Festwoche vom 30. Mai bis 3. Juni. − Foto: Oberkandler Die Dirndlschaft Heiligkreuz machte beim Festzug mit einem großen Ballon Reklame für ihre Festwoche vom 30. Mai bis 3. Juni. − Foto: Oberkandler



Etwa 40 Vereine, mehrere Musikkapellen sowie zahlreiche Gespanne und Festkutschen nahmen am Festzug in Kammer teil. Anlass war das 115. Gründungsfest, das der Arbeiter- und Burschenverein beging.

Die Kapelle "Boarisch Blech" umrahmte die Messfeier auf der Wiese zwischen Kammer und Rettenbach mit der Schubertmesse und spielte wie schon an den ersten beiden Festtagen anschließend auch im Zelt auf, ehe am frühen Nachmittag die Jung-Ottinger dafür sorgten, dass die Mehrheit der jungen Leute auf den Bänken standen. Nach dem Segen machten sich die Gläubigen auf den Festzug hinauf nach Kammer und zurück zum Zelt in Rettenbach. In zünftiger Runde klang der Festsonntag dort bei fetziger Musik aus.

Tags zuvor hatte der gemeinsame Festabend stattgefunden, den der Arbeiter- und Burschenverein zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kammer feierte. Diese begeht am kommenden Sonntag ihr 150. Gründungsfest. Am Mittwoch, 9. Mai 2018, ist ab 20 Uhr Zeltparty mit der Gruppe "Gaudi Harmonie". − ko

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 8. Mai 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.