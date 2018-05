Geldautomat aufgebrochen und fünfstelligen Betrag gestohlen

Ein fünfstelliger Geldbetrag soll gestohlen worden sein. −Symbolfoto: dpa Ein fünfstelliger Geldbetrag soll gestohlen worden sein. −Symbolfoto: dpa



Ein Geldautomat der Raiffeisenbank Kienberg (Lkr. Traunstein) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Es soll ein Geldbetrag in fünfstelliger Höhe erbeutet worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Bankkunde hat am Freitagmorgen per Notruf mitgeteilt, dass der Geldautomat in der Raiffeisenstraße vermutlich aufgebrochen wurde, so die Polizei. Eine Polizeistreife stellte dann vor Ort fest, dass mehrere Geldkassetten aus dem aufgehebelten Automaten gestohlen worden waren. Der erbeutete Betrag ist nach Einschätzung der Polizei fünfstellig.

Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen unter der 0861/9873−0 um Hinweise. Wer hat zwischen Donnerstag 22 Uhr und Freitag 6 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort in der Raiffeisenstraße gesehen? − pnp