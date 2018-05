Häusliche Gewalt: Erschreckende Dunkelziffer

Auf großes Interesse stieß am Samstagmorgen der Informationsstand des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt im Landkreis Traunstein. Auf dem Maxplatz informierten unter anderem Vertreter von Polizei, Diakonie, Caritas, Jugendamt und Landkreis über Hilfsangebote im Landkreis Traunstein. − Foto: Giesen Auf großes Interesse stieß am Samstagmorgen der Informationsstand des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt im Landkreis Traunstein. Auf dem Maxplatz informierten unter anderem Vertreter von Polizei, Diakonie, Caritas, Jugendamt und Landkreis über Hilfsangebote im Landkreis Traunstein. − Foto: Giesen



Polizeiaufgebot am Samstagmorgen auf dem Traunsteiner Stadtplatz: Was viele Passanten erstmal vielleicht für eine Razzia oder Kontrollen gehalten hatten, stellte sich schlicht als groß angelegte Informationskampagne des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt heraus. Organisiert von Margret Winnichner, Zweite Vorsitzende des Diakonischen Werks in Traunstein und seit 15 Jahren Sprecherin der runden Tisches gegen häusliche Gewalt, gehören diesem AK das Polizeipräsidium Oberbayern Süd, der Landkreis Traunstein, der Weiße Ring, Caritas und KoKi (Netzwerk frühe Kindheit) an.

Die Aktion auf dem Stadtplatz wurde unterstützt von der Bäckerinnung Berchtesgadener Land und Traunstein: 200 frische Brezeln überreichten die Repräsentanten der Organisationen an die Passanten in eigens zu diesem Anlass gedruckten Tüten. Unter dem Motto "Gewalt kommt nicht in die Tüte" sind darauf auch die Telefonnummern sämtlicher Hilfsorganisationen bei häuslicher Gewalt abgedruckt. Darunter sind die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt, das Frauenhaus Rosenheim, Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatung ebenso wie Kinderschutzbund, sozialpsychiatrischer Dienst der Caritas oder das Kontakttelefon zur Krisenwohnung Traunstein, das rund um die Uhr besetzt ist, Tel. 08000/116016. − gi

