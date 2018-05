Auf Baugrundstück in Traunreut wurden zwei Kriegsbunker gefunden

Die Mauerstücke des zerlegten Bunkers auf dem Gelände zeigen, wie massiv die Wände gebaut worden sind, weshalb deren Beseitigung entsprechend aufwendig ist. − Foto: hr Die Mauerstücke des zerlegten Bunkers auf dem Gelände zeigen, wie massiv die Wände gebaut worden sind, weshalb deren Beseitigung entsprechend aufwendig ist. − Foto: hr



Zwei Betonbunker aus Kriegszeiten wurden bei den Grabungsarbeiten auf dem ehemaligen Lohs-Grundstück zwischen Gottfried-Michael- und der Westendstraße in Traunreut (Landkreis Traunstein) gefunden und haben für einen Stopp der Arbeiten gesorgt. Nach erster Einschätzung der Stadt handelt es sich aber um keine ehemaligen Lagerstätten von Munition oder Gift.

Roman Richter, der zusammen mit Hans Drexler auf dem Gelände drei Gebäude mit 28 Wohnungen erstellen will, kündigte gegenüber der Heimatzeitung an, dass beide Bunker entfernt werden sollen: "Der Baubeginn ist erst im Juni geplant, und dem steht auch nichts entgegen."

Ein Bagger hat bereits einen der beiden massiven Bunker ausgegraben und zerteilt. Laut Josef Maier, geschäftleitender Beamter der Stadt, befinden sich die zwei Betonbunker nicht im Rüstungsaltlastenareal. Das bereits abgerissene Gebäude hat nach seinen Informationen nur teerhaltiges Material enthalten, der Bau sei deshalb aber nicht von der Stadt eingestellt worden.

Gegebenenfalls werden die Bunker als Sondermüll entsorgt

Das Landratsamt in Traunstein hat nach Angaben von Pressesprecher Roman Schneider wegen des aktuellen Bunkerfunds den Neubau an der Westendstraße ebenfalls nicht einstellen lassen: "Dafür wäre die Stadt zuständig." Die Behörde hat aber anhand der umfangreichen Unterlagen über Rüstungsaltlasten die Sache geprüft und betont: "Die beiden Bunker sind weit weg von den bei den Orientierenden Untersuchungen festgelegten Verdachtsflächen, auf denen später die eigentliche Sanierung stattfand. Es wurde also nichts übersehen. Es ist nun Aufgabe des Bauherrn, unter fachkundiger Begleitung die Bunker rückzubauen und gegebenenfalls als Sondermüll zu entsorgen."

