Die Baiuvaren sind zurück

Dieses Detail werden diejenigen, die das "alte" Baiuvarenmuseum besucht haben, noch kennen: eine Ausgrabungssituation mit dem Skelett eines Baiuvaren. Davor steht Franz Patzelt, der seinerzeit bei den Grabungen aktiv dabei war und auf dem großen Foto im Hintergrund (in der Mitte) auch abgebildet ist, zusammen mit Ortsheimatpflegerin Dr. Claudia Schemmer (rechts) und der Museumsbeauftragten Elisabeth Rambichler. −Foto: Eder



Nach Jahren des Diskutierens, Überlegens und Planens ist es nunmehr so weit: Das neu gestaltete Waginger Baiuvarenmuseum öffnet am Freitag, 11. Mai, wieder seine Pforten. Verkleinert, mit neu restaurierten Funden und mit einem neuen Konzept, das die Archäologische Staatssammlung München erarbeitet hat, präsentiert sich das Museum zu den Öffnungszeiten der Tourist-Info interessierten Besuchern. Der Eintritt ist kostenlos, die Räumlichkeiten sind frei zugänglich.

Wer das "alte" Museum gekannt hat, wird zwei wesentliche Elemente wiedererkennen: das sehr realistisch dargestellte Grabungsfeld mit einem Knochenskelett und das Modell der baiuvarischen Siedlung in Kirchheim bei München. Alles andere wird neu sein: ein Webstuhl, an dem Besucher selbst tätig werden können, Vitrinen mit ausgesuchten Funden aus dem Waginger Gräberfeld und – als ein gewisser Mittelpunkt des Museums – der Blick auf eine baiuvarische "Familie", Frau, Mann, Bub und Mädchen. Anhand der Grabbeigaben, die vier verstorbenen Baiuvaren, Erwachsenen und Kindern, mitgegeben wurden und in Waging ausgegraben worden sind, erhalten die Besucher einen Einblick in die Welt der "ersten Waginger" im Frühen Mittelalter. In einer großen Wandkarte, auf der die in Waging gefundenen Gräber eingezeichnet sind, sind die Fundorte der vier Gräber eingezeichnet. − heLesen Sie mehr in der Dienstagausgabe, 8. Mai, in der Südostbayerischen Rundschau .