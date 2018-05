34-jähriger Schnaitseer verurteilt

Seinen Junggesellenabschied feierte ein 34-jähriger Schnaitseer auf seltsame Weise. Er holte eine Frau, die er kurz vorher im Internet auf einem Dating-Portal kontaktiert hatte, in seine Wohnung. Dort vergewaltigte er die 21-Jährige. Dabei verletzte er sie durch Schläge und Bisse. Die Zweite Strafkammer am Landgericht Traunstein verhängte wegen zweifacher Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung am gestrigen zehnten Hauptverhandlungstag eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Ursprünglich hatte der Prozess im Januar 2018 mit einer Anklage wegen gewaltsamen Sextaten an zwei Opfern begonnen. Der Schnaitseer sollte am 17. Juni 2017 binnen weniger Stunden zwei ihm unbekannte junge Frauen in seiner Wohnung nach anfänglich einverständlichem Geschlechtsverkehr zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, die diese erklärterweise nicht wollten. Beide Zeuginnen belasteten den 34-Jährigen im Sinn der Anklageschrift. Der Fall mit einer 20-Jährigen wurde etwa zur Prozessmitte wegen eines weiteren Gutachtens abgetrennt. Ein neuer Verhandlungstermin ist noch nicht bekannt. − kdMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 8. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.