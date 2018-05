"A wie Alexa"

Intimes Lied über das altbekannte Thema eines in die Jahre gekommenen Mannes: Thomas Brückner und Thomas Winkler (rechts). −Foto: Englschallinger Intimes Lied über das altbekannte Thema eines in die Jahre gekommenen Mannes: Thomas Brückner und Thomas Winkler (rechts). −Foto: Englschallinger



"Jetzt stechen wieder die Bienen", begrüßte die 17-köpfige Kabarettgruppe der Heimatbühne Tittmoning das Publikum mit ihrem Titelsong. Alle, die mutig genug waren, sich von den "Bienenstichen" (nicht) piesacken zu lassen, besuchten am Wochenende die Premiere des neuen Programms.

Aus allen Ecken der Bühne schwärmten die Mitwirkenden der "Bienenstiche" aus, um – leicht übertrieben, aber sprachgewandt – soziale und politische Zustände zu kritisieren. Dass man dabei über Kabarett lachen darf und nicht so ernst genommen werden muss, schien die neue "virtuelle" Mitwirkende Alexa erst noch lernen zu müssen. Aufgrund ihres emotionslosen Charakters löste das für sie "sprachlich verwirrende" Programm der "Bienenstiche" Überlastungswarnungen aus, welche glücklicherweise mittels besänftigender Lieder behoben werden konnten.

An folgenden drei weiteren Terminen darf im Tittmoninger Braugasthof nochmals kräftig gelacht werden: am morgigen Mittwoch, Freitag, 11. Mai, und Samstag, 12. Mai, jeweils ab 20 Uhr. Karten sind im Schreibwarengeschäft Farbenfroh am Stadtplatz erhältlich. − endLesen Sie mehr in der Dienstagausgabe, 8. Mai, der Südostbayersichen Rundschau.