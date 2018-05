Hommage an den Frühling

Mit "O Mai, o mei" zeigte die dritte Klasse ein launiges Stück über die Nachteile der warmen Jahreszeit, zum Beispiel, wenn die Landwirte odeln − Foto: Pfingstl Mit "O Mai, o mei" zeigte die dritte Klasse ein launiges Stück über die Nachteile der warmen Jahreszeit, zum Beispiel, wenn die Landwirte odeln − Foto: Pfingstl



Schüler verkleidet als Blumen, Ameisen, Bienen oder Schmetterlinge in einer bunt geschmückten Turnhalle. Das alles hatte das Frühlingsfest der Grundschule Altenmarkt zu bieten. Am Freitag kamen Eltern, Großeltern, Lehrer und Freunde der Kinder zusammen, um sich gemeinsam auf den Frühling einzustimmen.

Schon am Bühnenaufgang ließ sich erahnen, wie vielfältig die Aufführungen werden. Dort stapelten sich Trommeln, Notenständer, Spielzeugtraktoren. Und während sich die nächsten Gruppen in den Umkleideräumen der Turnhalle vorbereiteten und immer wieder verstohlen Blicke durch die Tür auf die Bühne wagten, um zu schauen, wann sie denn endlich an der Reihe sind, gaben die Klassenstufen und Kurse nacheinander frühlingshafte Vorführungen.

Den Anfang machte die Bläserklasse unter Peter Weber. Von der "Sternpolka" bis hin zu "Bruder Jakob" zeigten sie eine breite Palette. Im Stück "Immerblümchen" der Klasse 4a stritten als Blumen verkleidete Schüler, wer denn nun die schönste Blume sei, und vermittelten so ganz nebenbei, wie vielfältig die Flora in der Region ist. Es folgte eine Trampelpolka der Klasse 1 und eine "Suche nach dem Frühling" der Klassen 2a/b. Ein Schneemann und zahlreiche Frühlingsboten wuselten auf der Bühne umher, bis sie den Frühling schließlich fanden.

