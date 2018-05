Landwirte gegen geplante Ortsumfahrung

Protest gegen die geplante Chieminger Ortsumfahrung, von links Landwirtin Simone Mayer, Bauamtsleiter Alexander Weiß, Bürgermeister Benno Graf, Landwirte-Sprecher Josef Mitterleitner und Ortsbäuerin Andrea Probst. − Foto: oh Protest gegen die geplante Chieminger Ortsumfahrung, von links Landwirtin Simone Mayer, Bauamtsleiter Alexander Weiß, Bürgermeister Benno Graf, Landwirte-Sprecher Josef Mitterleitner und Ortsbäuerin Andrea Probst. − Foto: oh



Gegen die geplante Ortsumfahrung von Chieming haben sich heimische Landwirte und betroffene Grundstückseigentümer ausgesprochen. Dazu wurde ein Schreiben mit 20 Unterschriften erstellt und im Rathaus an Bürgermeister Benno Graf übergeben.

Sprecher Josef Mitterleitner aus Oberhochstätt sagte, mit der mehr als vier Kilometer langen Umfahrungsstraße würden große Mengen an hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen vernichtet. "Hinzu kommt der Flächenbedarf für straßenbegleitende Maßnahmen." Neben dem immensen Flächenverlust führe auch die ungünstige Zerschneidung vieler Grundstücke zu einem deutlichen Wertverlust der verbleibenden Flächen. Für die betroffenen landwirtschaftlichen Betrieb stelle dies, wie es in dem Schreiben heißt, im Hinblick auf die Bewirtschaftung eine gravierende und nicht zumutbare Beeinträchtigung dar, stand in dem Schreiben.

"Noch schwerer", so Mitterleitner, "wiegt, dass durch das geplante Bauprojekt unser Eigentum, der wertvolle und nicht vermehrbare Boden, unwiederbringlich verloren geht." Darüber hinaus habe die geplante Umfahrung einen massiven Eingriff in die einzigartige Kulturlandschaft sowie in das Landschaftsschutzgebiet zur Folge.

