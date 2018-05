Es kann fast losgehen

Hans Urbauer und Margarete Leitner zeigen die Pläne. Im Hintergrund soll der neue Friedhof entstehen. − Foto: Pfingstl Hans Urbauer und Margarete Leitner zeigen die Pläne. Im Hintergrund soll der neue Friedhof entstehen. − Foto: Pfingstl



Auf dem Tisch vor Gemeinderatsmitglied Margarete Leitner und Bürgermeister Hans Urbauer liegen Pläne, Schreiben und Umfrageergebnisse, denn es ist ein Mammutprojekt, das in Kienberg in den letzten Zügen liegt: Die Erweiterung des Friedhofs.

Schon 1995 hatte die Kirche der Gemeinde mitgeteilt, dass die Grabstellen am Friedhof langsam zu Neige gehen. Und weil in Kienberg in den vergangenen Jahren viele Familien zugezogen sind, brauche es neue Familiengräber. Von da ab war die Gemeinde gefragt, eine Lösung zu finden. Verschiedene Grundstücke standen zur Diskussion. Margarete Leitner und Gemeinderatskollege Leonhard Maier starteten 2012 eine Umfrage in Kienberg. Sie gingen von Tür zu Tür und fragten, wie es denn in Sachen Friedhof weitergehen soll. Soll der bestehende erweitert werden oder soll in Kienberg-Nord ein neues Areal geschaffen werden? Außerdem war die Frage, ob die Bürger eine Urnen- oder Erdbestattung bevorzugen.

"Das war schon ungewöhnlich", erinnert sich Margarete Leitner. Schließlich würde man ja nicht jeden Tag gefragt, wie man beerdigt werden wolle. 82 Prozent der Befragten entschieden sich damals für die Erweiterung des Friedhofs, 60 Prozent wollten eine Urnenbestattung, 23 Prozent eine Erdbestattung und 17 Prozent waren unentschieden.

Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 9. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.