Ilse Aigner in Kammer: Festzeltauftritt ohne Wahlkampfgetöse

Feuerwehrvorsitzender Sebastian Reischl (rechts) und der Vorsitzende des Arbeiter- und Burschenvereins Kammer, Georg Huber, begrüßten Ministerin Ilse Aigner vor dem Festzelt in Rettenbach. − Foto: Oberkandler



Markige Sprüche und deftige Seitenhiebe auf den politischen Gegner sind das Markenzeichen von Bierzeltreden der meisten Politiker. Von diesem Klischee hob sich der Auftritt der bayerischen Staatsministerin und stellvertretenden Ministerpräsidentin Ilse Aigner (CSU) im Festzelt in Rettenbach wohltuend ab. Sachlich listete sie die Leistungen der CSU auf und erläuterte, was man in der nächsten Legislaturperiode zu verbessern oder erfolgreich weiterzuführen versuchen wolle. Im Mittelpunkt standen die Themen Heimat, Familie und Wohnungsbau.

Als Aigner ihre politische Karriere im Landtag begann, da geschah dies für die Kandidatin aus dem Landkreis Rosenheim mit großer Unterstützung der CSU im Kreis Traunstein. "Das habe ich nicht vergessen", sagte die Ministerin und begründete damit auch, dass sie gerne hierher zu ihren politischen Freunden gekommen sei. Sie brach eine Lanze für das Ehrenamt. "Es bereichert das Leben, wenn man mitgestalten kann und sich in der Gemeinschaft engagiert." Stellvertretend dafür nannte sie die Vorsitzenden der beiden Ortsvereine, die derzeit Gründungsfeste feiern: Georg Huber für den Burschen- und Arbeiterverein, der 115 Jahre alt wurde, und Sebastian Reischl für die Freiwillige Feuerwehr Kammer, die am Sonntag ihr 150. Gründungsfest begeht.

Der Kabarettabend am Samstag mit Martina Schwarzmann ist seit Wochen ausverkauft. Am Freitag findet im Festzelt eine Ü30-Party statt, und am Donnerstag ist ein großes Hanomag- und Schleppertreffen. − ko

