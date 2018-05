Für die Taliban gekämpft: Haftstrafe für Asylbewerber aus Schnaitsee

Die gute Integration von "Omar", wie er in Schnaitsee genannt wurde, bewerte das Gericht positiv. − Foto: uk Die gute Integration von "Omar", wie er in Schnaitsee genannt wurde, bewerte das Gericht positiv. − Foto: uk



Der im Februar vergangenen Jahres in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) verhaftete afghanische Asylbewerber Abdol Moghadas S. ist am Oberlandesgericht München zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Grundlage für die Anklage waren seine Angaben im Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Deggendorf, dass er in seiner Heimat bei den Taliban gekämpft und bei Angriffen auf ausländische Soldaten beteiligt war.

Das Gericht sah es laut Verteidiger Marc Jüdt als erwiesen an, dass er sich in einer terroristischen Vereinigung betätigt hatte und verurteilte ihn wegen versuchten Mordes. Fallengelassen wurde der Mordvorwurf an einem US-Soldaten: "Sonst hätten ihm zehn Jahre Haft gedroht", so sein Verteidiger.

Jüdt erklärte am Dienstag, dass der Afghane das Urteil aus Respekt vor der deutschen Rechtsordnung annimmt. Jüdt hält das Urteil für falsch, weil für die angeblichen versuchten Morde "nicht ansatzweise eine Zeit oder ein Ort festgestellt worden ist".

