Landwirt in Matzing unter Traktor begraben – tot

Ein tödlicher Betriebsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Matzing bei Traunreut (Lkr. Traunstein) ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein älterer Landwirt bei Arbeiten im Wald unter seinem Traktor begraben worden. Nähere Einzelheiten will die Polizei erst am Mittwoch im Lauf des Tages bekannt geben. − obb