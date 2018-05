Versuchte Vergewaltigung: Frau (20) am Chiemseeufer attackiert

In Übersee ist eine junge Frau von einem unbekannten Mann attackiert und zu Boden gerissen worden, Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. −Symbolfoto: PNP In Übersee ist eine junge Frau von einem unbekannten Mann attackiert und zu Boden gerissen worden, Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. −Symbolfoto: PNP



Eine junge Frau ist am Dienstagabend von einem Unbekannten am Chiemseeufer attackiert worden. Die 20-Jährige wehrte sich heftig und konnte sich befreien. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Gegen 21.45 Uhr war die Frau vom Strandbad Übersee in Richtung Nikolauskapelle unterwegs, als sie auf Höhe des sogenannten "Gammerzipf" von hinten gepackt und zu Boden gerissen wurde. Nach Angaben der Polizei zerriss der Angreifer das T-Shirt der Frau und hielt ihr den Mund zu. Die 20-Jährige wehrte sich laut Polizei "heftig gegen die Attacke". Sie konnte sich befreien und zu ihrem Auto flüchten, das am Strandbad in Übersee abgestellt war. Die Frau blieb körperlich unverletzt.

Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler gehen von einem "sexuell motivierten Angriff" aus. Gesucht wird nach einem etwa 1,85 Meter großen Tatverdächtigen mit kräftiger Statur . Er sprach hochdeutsch und war mit einer dunklen Hose und dunklem Kapuzenpullover bekleidet. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kripo Traunstein, Tel. 0861/98730, melden. − pnp