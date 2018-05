Kienberger bringt Theater-Klassiker auf Bairisch auf die Bühne

Was lange währt, wird endlich gut: Schon im Jahr 2008 begann Sebastian Edtbauer sein Herzensprojekt, das moderne Drama "Der Gott des Gemetzels" auf Bairisch auf die Bühne zu bringen. Weil es ein fesselndes Dialektstück abseits jeder Heimattümelei geworden ist, stießen die Premierenvorstellungen in München auf begeisterte Resonanz. Das Vier-Personen-Kammerspiel, in dem sich zwei Elternpaare erst betont freundlich begegnen und am Ende jeder jeden hasst, bestreitet Sebastian Edtbauer (Zweiter von links) mit Cornelia Pollak (von links), Ina Meling und Matthias Ransberger. - Foto: Markus Wagner Fotografie

Was lange währt, wird endlich gut: Schon im Jahr 2008 begann Sebastian Edtbauer sein Herzensprojekt, das moderne Drama "Der Gott des Gemetzels" auf Bairisch auf die Bühne zu bringen. Weil es ein fesselndes Dialektstück abseits jeder Heimattümelei geworden ist, stießen die Premierenvorstellungen in München auf begeisterte Resonanz. Das Vier-Personen-Kammerspiel, in dem sich zwei Elternpaare erst betont freundlich begegnen und am Ende jeder jeden hasst, bestreitet Sebastian Edtbauer (Zweiter von links) mit Cornelia Pollak (von links), Ina Meling und Matthias Ransberger. - Foto: Markus Wagner Fotografie