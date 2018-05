Traunreuter Landwirt von Fahrzeug erdrückt - Bulldogverein trauert

An dieser Stelle war der Eicher-Geräteträger umgekippt und hatte den Fahrer unter sich erdrückt. | Foto: FDL/Bemi An dieser Stelle war der Eicher-Geräteträger umgekippt und hatte den Fahrer unter sich erdrückt. - Foto: FDL/Bemi



Bei einem tragischen Unfall mit seinem Eicher-Bulldog kam am Dienstag gegen 18 Uhr ein 75 Jahre alter Mann aus Traunreut (Landkreis Traunstein) ums Leben. Er kippte an einer Auffahrt am Waldrand, in Sichtweite seines Hofes, um, geriet unter das Fahrzeug und wurde erdrückt. Nach Polizeiangaben verstarb er noch an der Unfallstelle.

Der 75-Jährige kannte das Gelände an der Unfallstelle bestens, steht doch am Fuß des Hanges eine Hütte, in der er Holz und alte Wagen gelagert hatte. "Erst am Montag habe ich ihn dort noch getroffen, weil er dort aufgeräumt hatte", erinnert sich Hans Irlacher, Vorsitzender des Bulldogvereins "Ziag O".

Der Verunglückte war 1994 Gründungsmitglied der Traktorenfreunde, entsprechend bestürzt sind Vorsitzender Irlacher und die weiteren Vereinsmitglieder. Die eigentlich für den heutigen Donnerstag geplante erste Vereinsausfahrt in diesem Jahr mit den Bulldogs nach Kammer wurde nach dem Unglück auch abgesagt. "Noch am Montag hatte ich mit ihm besprochen, wo wir uns treffen und wie wir fahren, es hat ja niemand daran gedacht, dass so etwas passiert", erinnert sich Irlacher.

"Es ist schon tragisch, dass er gerade mit einem seiner Lieblingsfahrzeuge verunglückt ist", bedauert ein weiteres Vereinsmitglied, das den 75-Jährigen ebenfalls seit Jahren kannte.

