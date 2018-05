Polizei ehrt drei couragierte Traunsteiner Bürger

Der geehrte Franz Haberlander (von links) mit Polizeioberrat Rainer Wolf, dem geehrten Olaf Schuster, Polizeihauptmeister Martin Neuhauser und dem geehrten Gerold Schneider. − Foto: Polizei Der geehrte Franz Haberlander (von links) mit Polizeioberrat Rainer Wolf, dem geehrten Olaf Schuster, Polizeihauptmeister Martin Neuhauser und dem geehrten Gerold Schneider. − Foto: Polizei



Eine schöne Aufgabe hatte der Leiter der Polizeiinspektion Traunstein, Polizeioberrat Rainer Wolf, am Dienstagnachmittag. Er begrüßte drei Männer aus Traunstein in der Dienststelle und zeichnete sie im Namen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd für ihr couragiertes Verhalten bei der Festnahme eines Tatverdächtigen am 30. Januar aus. Neben einem persönlichen Dankesschreiben von Polizeipräsident Robert Kopp wurde den Männern noch jeweils ein Geldgeschenk in Höhe von 200 Euro überreicht.

Am 30. Januar war ein 15-Jähriger bei einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in Traunstein beobachtet worden. Eine Angestellte des Kaufhauses verfolgte den Jugendlichen, als er das Kaufhaus verließ und versuchte, ihn aufzuhalten. Gerold Schneider, Olaf Schuster und Franz Haberlander wurden auf die Situation aufmerksam, nahmen die Verfolgung auf und konnten den Tatverdächtigen festhalten, bis die Polizei eintraf. − red

