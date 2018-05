Märchenhaftes Pertenstein

Ganz im Zeichen der Fantasie steht das idyllische Schloss Pertenstein beim 26. Märchenfest am Donnerstag, 10. Mai, von 11 bis 17 Uhr, wenn Zauberer, Hexen und Feen das Regiment bei der vom Katholischen Kreisbildungswerk und dem Märchenring Chiemgau organisierten Veranstaltung übernehmen. Auf dem romantischen Gelände tauchen Kinder ab vier Jahren mit ihren Familien bei Märchen in allen Variationen in eine zauberhafte Welt ein: Nach Musik und dem Kreistanz gibt es Märchenerzählungen und -wanderungen sowie Rätsel und Klanggeschichten. An Töpfer- und Bastel-Stationen können sich die kleinen Gäste kreativ austoben, beim Mitspieltheater kommt es zu einem lebendigen Austausch zwischen dem Erzähler und den Kindern, und auch das Figurentheater Scheringer sorgt für einzigartige Momente. − red/Foto: red