Willee WTH Regensburger: Grenzen überwinden

Der Chiemgauer Künstler Willee WTH Regensburger zeigt bis Dienstag, 15. Mai, in der "Alten Wache" im Traunsteiner Rathaus 40 neue, kleinformatige Tuschebilder mit erzählerischen Inhalten aus Visionen und Traumreisen: Die geheimen Welten der Pilze, Kakteen, Vögel und Menschen treten in Verbindung und überwinden ihre sonstige Getrenntheit zu Gunsten der Freiheit. Die Ausstellung "Bilder einer anderen Welt" thematisiert aber auch geheimnisvolle Rituale und magische Momente, etwa solche, in denen sich der Mensch aus der irdischen Schwere löst. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 10 bis 17 Uhr. Weitere Objekte des Künstlers finden Interessierte bis Sonntag, 10. Juni, im Rahmen der Ausstellung "Versehrtsein" im Spielzeug- und Stadtmuseum in Traunstein. − red/Foto: red