Erkundungstouren zum Delta der Tiroler Achen

Am Freitag, 11. Mai, geht es um 16.30 Uhr mit ausgebildeten Naturführern und Biologen auf eine rund dreistündige Erlebnisbootsfahrt an das Delta der Tiroler Achen. Auf dem Deck der ehemaligen Hafenbarkasse "Birgit" gilt es, das besterhaltene Binnendelta Mitteleuropas mitsamt seinen Bewohnern zu bestaunen. Die Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes über die ökologische Bedeutung des Chiemsees, die Heimat von seltenen und bedrohten Wasser- und Wattvogelarten und die Entstehungsgeschichte des drittgrößten Sees Deutschlands.

Bis Anfang Oktober sind noch viele weitere Erkundungstouren geplant: Bis zum 10. August legt das Schiff freitags um 16.30 Uhr am Dampfersteg in Übersee ab, an jedem weiteren Freitag vom 17. August bis zum 5. Oktober um 15 Uhr. An allen Samstagen bis zum 6. Oktober beginnt die Schifffahrt um 10.30 Uhr. Eine Anmeldung im Tourismusbüro Prien unter Tel. 08051/69050, per E-Mail an info@tourismus.prien.de oder im Internet unter www.tourismus.prien.de ist erforderlich. − red/Foto: Arwed Fischer Aalen