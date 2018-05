Den Wald erleben - Video von den Walderlebnisspielen

Mit der Armbrust auf eine Reh-Figur zielen, erledigen die Schüler mit Bravour. Mit der Armbrust auf eine Reh-Figur zielen, erledigen die Schüler mit Bravour.



Es ist laut am Dienstag in den Wäldern am Bauschberg. Die Stimmen von über 350 Schülern aus 18 Klassen dringen durch die Luft, durch die Zweige und Bäume und vermischen sich mit den Lauten des Waldes. Mit Vogelgezwitscher und dem Knarzen der Äste im Wind. Gerade findet die letzte Veranstaltung der Walderlebnisspiele statt. Diese richtet das Bergwalderlebniszentrum Ruhpolding des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) seit 15 Jahren aus. An sechs Standorten haben sich in den vergangenen Wochen jeweils 25 Förster aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land getroffen und für 117 Klassen und knapp 2300 Schüler den Wald in einen Erlebnispark verwandelt. Die Abschlussveranstaltung war am Dienstag in Seeon, denn die Wälder am Bauschberg hätten genau die richtige Größe für die Spiele und seien strategisch gut gelegen, sagt Klaus Wilm vom AELF. Keine Schule aus dem nördlichen Landkreis hätte einen zu weiten Anfahrtsweg.

Thema ist heuer, wie schon in den vergangen Jahren, "Robin Hood". An sechs Stationen müssen die Schüler Aufgaben lösen und Goldnuggets für den berühmten Helden sammeln. Der geldgierige Sheriff von Nottingham darf sie dabei freilich nicht erwischen. In den sechs Aufgaben, die auf zwei verschiedenen Routen im Wald verteilt liegen, dreht sich alles um die Natur, den Wald und vor allem um Teamarbeit. "In Gemeinschaft arbeiten und verhandeln", nennt Sebastian Blaschke vom Bergwalderlebniszentrum Ruhpolding die zentralen Aspekte der Aktion. Anders als in den Anfangsjahren der Walderlebnisspiele gehe es nicht mehr nur um Wissensvermittlung, sondern um das spielerische Lernen. "Es braucht einen roten Faden, der sich durch das Stück zieht", sagt Blaschke.

Die Walderlebnisspiele im Video:

(Video: Pfingstl)

