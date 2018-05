Bilderbuch-Maifest begeistert 650 Besucher

Plattelten wie die Großen: Der jungen "Alzviertler" mit Maxi Krompass (vorne rechts). - F.: Limmer Plattelten wie die Großen: Der jungen "Alzviertler" mit Maxi Krompass (vorne rechts). - F.: Limmer



Sonnenschein, zünftige Musik, fesche Burschen und Madl‘n in Lederhosen und Dirndlg’wand, schwungvolle Volkstänze, über 650 Besucher – und der Gewitterschauer kam erst, als sich das traditionelle Maifest am Marktmülleranger schon dem Ende neigte. Besser hätte es für den Trachtenverein "D’Alzviertler" Trostberg nicht laufen können am Christi-Himmelfahrtstag.

Schon in den frühen Morgenstunden hatten die Mitglieder kräftig angepackt, um Tanzbühne, Bänke und Versorgungszelte unter dem Maibaum aufzubauen. Gegen Mittag strömten die Besucher herbei und machten es sich bei Kuchen und Gegrilltem gemütlich. Die Kinder- und Jugendgruppe der "Alzviertler" hatte sich schön herausgeputzt, um Aufdanz, Dätscher und Hirtamadl zu präsentieren. Auch die Plattler zeigten ihr Können beim Birkenstoaner. Begeistert verfolgten und beklatschten die Zuschauer die Auftritte. Gemeinsam mit den Aktiven zeigte die Jugend das Mühlradl. Besonders hübsch anzuschauen waren die Jüngsten der Trachtler-Truppe. Etwa Ludwig Zepper, der mit seinen dreieinhalb Jahren seinem ersten Auftritt entgegenfieberte – und diesen zusammen mit seinen Schwestern Felicitas und Josefina erstklassig meisterte. Oder Maxi Krompass , der mit seinen fünf Jahren wie ein "alter Hase" aufplattelte – mit einem schelmischen Lachen im Gesicht und stolz geschwellter Brust. - cl

