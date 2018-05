Tag des Wanderns: Das schöne Alztal erkunden

Eine gute Gelegenheit, die Wanderschuhe und -stöcke herauszuholen, bietet sich für alle Interessierten am Montag, 14. Mai, ab 16 Uhr. − Foto: dpa Eine gute Gelegenheit, die Wanderschuhe und -stöcke herauszuholen, bietet sich für alle Interessierten am Montag, 14. Mai, ab 16 Uhr. − Foto: dpa



Am Montag, 14. Mai, ist bundesweit "Tag des Wanderns". Der Deutsche Wanderverband will die ganze Vielfalt einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten präsentieren und auch das Engagement der vielen Ehrenamtlichen in den Vordergrund rücken, die sich dem Naturschutz, der Infrastruktur des Wandertourismus’ und somit der Gesundheit und Gemeinschaft verschrieben haben.

In der Region beteiligt sich der neu gegründete Alz-Ruperti-Wanderwege-Verein (ARV) am "Tag des Wanderns". Unter Regie von Burkhard Schnell wird – gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt Trostberg – eine etwa eineinhalbstündige Wanderung in einem der schönsten Teile des Alztales angeboten. "Angesprochen sind diejenigen, die sich nicht so recht alleine in die nahe gelegene Kultur- und Naturlandschaft zwischen Trostberg und Altenmarkt trauen", sagt Schnell. Treffpunkt ist am Montag, 14. Mai, um 16 Uhr das Gasthaus "Waldschenke" in der Schwarzau.

" Wir machen einen Bogen über die östliche Hangkante des Alztales bis zur Mündung der Traun in die Alz und zum Alzwasserfall und gehen über die Dietlwiese zurück", beschreibt der ARV-Chef die Route. Dabei werden die Teilnehmer an der geplanten Umgehungsstraßen-Baustelle vorbeikommen. Mit Blick auf diesen beträchtlichen Eingriff in die Natur sagt Burkhard Schnell: "Hier werden wir merken, welch großes Vertrauen wir in das Können unserer Straßenbauingenieure setzen müssen, die einerseits notwendige Verkehrsentlastung für unsere Wohnorte planen und andererseits große Bauwerke so unauffällig und schön wie irgend möglich in unsere Naherholungsnatur integrieren müssen."

