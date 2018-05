359 alte Traktoren bestaunt

Beim Bulldogtreffen in Kammer meinte es das Wetter gut: Weiß-blauer Himmel und unzählige Schlepper begeisterten die Besucher. Beim Bulldogtreffen in Kammer meinte es das Wetter gut: Weiß-blauer Himmel und unzählige Schlepper begeisterten die Besucher.



Teilnehmerrekord beim Schleppertreffen in Kammer-Rettenbach: 359 stolze Besitzer alter Landmaschinen nahmen am Vatertag teil. War man im vergangenen Jahr knapp dran, die Schallmauer von 300 Teilnehmern zu durchbrechen, so war es heuer ein Leichtes, diese Hürde zu überspringen. Höhepunkt des zehnten Treffens war die Korsofahrt vom Festzelt in Rettenbach hinauf nach Kammer und zurück.

Angeführt wurde der Korso von Manfred Brückner mit seinem Hanomag. Er ist der Cheforganisator und hatte die letzte Hanomag-Service-Werkstatt in der ehemals selbstständigen Gemeinde Kammer betrieben. Um die Organisation kümmerten sich in erster Linie die Mitglieder der Feuerwehr Kammer, die zum Abschluss der Festwoche an diesem Sonntag ihr 150. Gründungsfest feiern wird.

Trotz des Riesenandrangs verlief die Veranstaltung störungsfrei, und während der Korsofahrt gab auch keines der alten Gefährte seinen Geist auf, freute sich Manfred Brückner. Zusammen mit den Teilnehmern ließ er den Tag beim Fachsimpeln im Festzelt ausklingen, bei dem so manche alte Erinnerung ausgetauscht wurde. − ko

