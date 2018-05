Nach zwei Schlägen fließt das Bier

Nach dem Anzapfen stießen Bürgermeister Thomas Schmidinger (von links), Brauereichef Stefan Haunberger, Braumeister Markus Milkreiter und die beiden Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger mit dem Steiner Festmärzen an. − Foto: uk Nach dem Anzapfen stießen Bürgermeister Thomas Schmidinger (von links), Brauereichef Stefan Haunberger, Braumeister Markus Milkreiter und die beiden Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger mit dem Steiner Festmärzen an. − Foto: uk



"Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt des Harpfinger Volksfestes", bilanzierten die neuen Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger nach den ersten beiden Tagen. Am Mittwoch, am Tag der guten Nachbarschaft und am Tag der Betriebe und Vereine, sorgte Bürgermeister Thomas Schmidinger mit zwei gekonnt gesetzten Schlägen dafür, dass das Steiner Märzen in Strömen floss. "Ozapft is", eröffnete das Gemeindeoberhaupt die Festwoche. "Des Bier läuft, wir wünschen uns ein paar schöne Tage in Harpfing. Wir wollen die neuen Wirtsleute bestens unterstützen, damit die Tradition des Harpfinger Volksfestes weitergeht." Mit Schmidinger stießen die Wirtsleute Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger, sowie der Steiner Brauereichef Stefan Haunberger und Braumeister Markus Milkreiter miteinander an.

Nach dem Anzapfen überzeugten "die Rottaler" mit ihre Musik. Zunächst ruhig, mit Stücken von Elvis Presley oder James Last steigerte die Showband ihr Tempo. Mit flotten Schlagern und Partymusik gaben sie zum Ende ordentlich Gas. − ukMehr dazu lesen Sie am Samstag, 12. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.