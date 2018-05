Diebstahl aus zwei geparkten Autos

− Foto: Symbolfoto − Foto: Symbolfoto



Gleich aus zwei Autos sind in Emertsham in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Wertsachen gestohlen worden. Die Fahrzeuge waren vor verschiedenen Wohnanwesen an der Engelbrechtstraße abgestellt. Aus einem Auto wurde eine Geldbörse samt Inhalt, aus einem weiteren Auto der Fahrzeugschlüssel sowie eine Markensonnenbrille gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 200 Euro. Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Trostberg, Tel. 08621/ 9842-0, in Verbindung zu setzen. − red