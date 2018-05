Auto prallt gegen Baum – Alkoholtest bei Fahrer positiv

Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von 30.000 Euro. Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. − Foto: FDL Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von 30.000 Euro. Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. − Foto: FDL



Ein Autofahrer ist am Freitagabend am Hüttenthaler Feld in Tittmoning (Lkr. Traunstein) von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Auf Nachfrage der PNP teilte die Polizei mit, dass ein Alkoholtest bei dem 50-jährigen Fahrer positiv ausgefallen war. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzungen konnte die Polizei am Samstag keine Auskunft geben.

Nach Polizeiangaben kam der Fahrer gegen 22 Uhr in einer Linkskurve mit seinem Auto alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 50-Jährige in seinem Mercedes eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Feuerwehren Kirchheim, Tittmoning und Kay waren mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. 1000 Euro Schaden entstanden am Baum. − pnp