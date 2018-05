Perfekter Start für das Traunsteiner Frühlingsfest

Die Band "Manyana" aus München sorgte am Samstagabend für Stimmung im gut gefüllten Festzelt. Die Band "Manyana" aus München sorgte am Samstagabend für Stimmung im gut gefüllten Festzelt.



Magnet für Tag- und Nachtschwärmer war am Wochenende das Traunsteiner Frühlingsfest, das am Freitagabend mit dem traditionellen Bieranstich durch Oberbürgermeister Christian Kegel eröffnet wurde. Das Stadtoberhaupt verkündete routiniert nach nur drei Schlägen: "Ozapft is!" Zuvor war es beim traditionellen Standkonzert der Stadtmusik und der Musikkapelle Surberg-Lauter auf dem Stadtplatz schon stimmungsvoll zugegangen. Die Gebirgsschützen feuerten ihre Salven ab, bevor der Umzug zum Festgelände an der Siegsdorfer Straße startete.

Vor vollem Haus begeisterte die Oktoberfest-Band "Members" aus Seybottenreuth die Besucher.

Am Samstag ging es mit der Münchner Band "Manyana" in den Feiermodus, ruhiger ging es am Muttertags-Vormittag mit der "Oiweiumhoibeeife-Jazzband" zu, bevor am frühen Abend die Holledauer Musikanten auftreten sollten.

Wem das Festzelt oder der überdachte Biergarten zu laut und überfüllt waren, der fand im Vergnügungspark Platz und gewohnt eine Vielzahl an Attraktionen. Das Frühlingsfest geht noch bis zum Pfingstmontag, 21. Mai. Der Festbetrieb beginnt täglich um 11 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 10 Uhr. − awi

