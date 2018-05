Brian Doerksen feiert mit 1600 Zuhörern Musikfest des Glaubens

Zeigten, wie bunt Glauben sein kann: Die Sänger der Chorprojekts und der kanadische Musiker Brian Doerksen. − Fotos: Johannes Geigenberger Zeigten, wie bunt Glauben sein kann: Die Sänger der Chorprojekts und der kanadische Musiker Brian Doerksen. − Fotos: Johannes Geigenberger



Wenn Konzerte mit bekannten Musikern verspätet beginnen, dann ist das eigentlich nichts Besonderes – oft lassen sich Sänger absichtlich etwas mehr Zeit, bis sie sich auf die Bühne bequemen. Solche Star-Allüren sind vom kanadischen Musiker Brian Doerksen nicht bekannt. Und trotzdem begann auch sein Konzert in der Fridolfinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit Verzögerung: Bis zuletzt wurden Bierbänke hereingetragen, damit möglichst viele der 1600 Konzertbesucher einen Platz bekamen.

Dass moderne christliche Musik hierzulande solche Mengen begeistert, ist bisher die Ausnahme. In Doerksens Heimat dagegen kommen regelmäßig Tausende zusammen, um mit gospelartigen Gesängen ihren Glauben zu feiern. "Lobgesänge" heißen die Musikstücke, die kaum etwas mit althergebrachten deutschen Kirchenliedern zu tun haben. Stattdessen geht es darin um die persönliche Erfahrung mit Gott und um den Trost und die Hoffnung, die Jesus spendet.

Hoffnung fand auch Glaudia Chestnut in den Liedern von Brian Doerksen, als ihr Vater, Tittmonings Diakon Hans Häuslschmid, vor einer Herzoperation stand. Besonders das Lied "When you shepherd me" – "Wenn du nach mir schaust" hatte es ihr angetan. Chestnut spielte es der befreundeten Chorleiterin Christine Hoffmann vor, und eine Idee war geboren: Brian Doerksen für ein Konzert mit Chor und Orchester in den Rupertiwinkel zu holen.

Beim Konzert war es daher einer der bewegendsten Momente, als Chestnut für das Lied "When you shepherd me" selbst als Solistin neben den Kanadier trat – es war schließlich das Lied, das den Impuls für das Konzert gegeben hatte. Einen weiteren Höhepunkt bildete das Lied "Holy God": Die Freude der Musiker übertrug sich auf die Zuhörer im großen Fridolfinger Kirchenschiff, die aufsprangen, mitklatschten und -sangen – ganz so, wie man sich auch eine amerikanische Gospelmesse vorstellt.