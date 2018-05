Schmaler Hagel-Streifen zog quer durch den Landkreis Traunstein

Böse Überraschung an Pankratius: Frost blieb an den Eisheiligen zwar heuer aus, dafür zog am Samstagabend ein schmaler Hagel-Streifen quer durch den Landkreis und hinterließ weiße Gärten; unser Bilder entstand in Altenmarkt. − Foto: Pöpperl

Böse Überraschung an Pankratius: Frost blieb an den Eisheiligen zwar heuer aus, dafür zog am Samstagabend ein schmaler Hagel-Streifen quer durch den Landkreis und hinterließ weiße Gärten; unser Bilder entstand in Altenmarkt. − Foto: Pöpperl