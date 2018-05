Dutzende Feuerwehren geben Kammer die Ehre

Dekan Georg Lindl weihte das LF 20, das von Traunstein nach Kammer verlegt wird. Es ersetzt das Tanklöschfahrzeug 16/25, das seit 1991 in Dienst ist. Dekan Georg Lindl weihte das LF 20, das von Traunstein nach Kammer verlegt wird. Es ersetzt das Tanklöschfahrzeug 16/25, das seit 1991 in Dienst ist.



Die Freiwillige Feuerwehr Kammer feierte am Sonntag mit einem Festgottesdienst unter freiem Himmel und einem großen Festzug ihr 150. Gründungsfest. Sie ist damit eine der ältesten Feuerwehren in der Region. Das Jubiläum bildete den abschließenden Höhepunkt der gut besuchten Kammerer Festwoche. Jeweils mehr als 500 Besucher waren am Mittwoch zur Zeltparty und am Freitag zur Ü30-Party gekommen. Die 1650 Eintrittskarten für den Kabarettabend am Samstag mit Martina Schwarzmann waren bereits nach wenigen Tagen ausverkauft gewesen.

Aus allen vier Himmelsrichtungen strömten Feuerwehrler am Sonntag nach Rettenbach und bildeten einen großartigen Rahmen für das Jubiläum. Die Feldmesse hielt Stadtpfarrer Georg Lindl; der anschließende Festzug, an dem mehr als 70 Vereine und sieben Musikkapellen sowie mehrere Festwagen und Kutschen teilnahmen, führte hinauf nach Kammer und von dort zurück zum Festzelt nach Rettenbach, wo der Tag in geselliger Runde ausklang.

Bei der Festmesse segnete Lindl das Erinnerungsband, das Evi Wimmer an die Fahne der Feuerwehr Kammer heftete. Außerdem weihte er ein Fahrzeug, das ab sofort in Kammer stationiert sein wird. Es ist ein LF 20, das das 27 Jahre alte Tanklöschfahrzeug 16/25 ersetzen wird. − ko

