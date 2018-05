Getränkelaster kippt um - Fahrer mittelschwer verletzt

Aus bislang nicht geklärter Ursache, kam der Lastwagen-Fahrer von der Straße bei Grabenstätt im Landkreis Traunstein ab. −Foto: FDL/Lamminger Aus bislang nicht geklärter Ursache, kam der Lastwagen-Fahrer von der Straße bei Grabenstätt im Landkreis Traunstein ab. −Foto: FDL/Lamminger



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Montag bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) ereignet. Nach Angaben der Polizei kippte auf der Kreisstraße TS54 ein Getränkelaster um, der Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 2 Uhr nachts. Der 38-jährige Lastwagenfahrer war von Erlstätt in Richtung Grabenstätt unterwegs. In einer Linkskurve nach dem Ortsausgang Erlstätt kam der Fahrer aus bislang nicht geklärter Ursache von der Straße auf und geriet ins Bankett. Der Fahrer verlor daraufhin wohl die Kontrolle über den Lastwagen, so dass dieser umkippte.

Der Fahrer musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Lastwagen befreit werden. Mit mittelschweren Verletzungen wurde er anschließend ins Klinikum nach Traunstein gebracht. Die Getränkeflaschen, die der Mann transportiert hatte, waren teilweise beschädigt. Zur Bergung des Lastwagens musste die Ladung umgeladen werden. Die mühsame Arbeit erledigten die rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Grabenstätt und Erlstätt. Außerdem übernahmen sie die Regelung des Verkehrs an der Unfallstelle vorbei. − pnp