Von Auto erfasst: Motorradfahrer wird in Wiese geschleudert

Rettungsassistenten versorgten den verletzten Motorradfahrer. −Symbolfoto: pnp Rettungsassistenten versorgten den verletzten Motorradfahrer. −Symbolfoto: pnp



Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 9.45 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Traunstein die Gemeindeverbindungsstraße Kronest-Lindach und wollte die Kreuzung der Kreisstraße 26 mit der Kreisstraße 51 geradeaus in Richtung Lindach überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der aus Trostberg kommend in Richtung Palling fuhr. Der Biker wurde durch den Zusammenstoß in eine angrenzende Wiese geschleudert. Dabei erlitt er mittelschwere Verletzungen.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. An der Unfallstelle waren ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Zudem waren für die Absperrung die Freiwilligen Feuerwehren Heiligkreuz und Trostberg mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. − red