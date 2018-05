Meistpreis geht an die Nußdorfer Feuerwehr

Evi Wimmer heftete das Erinnerungsband zum 150. Jubiläum an die Fahne des Jubelvereins. Gestiftet haben das Band die Mitglieder des Feuerwehr-Festausschusses. − Foto: Oberkandler Evi Wimmer heftete das Erinnerungsband zum 150. Jubiläum an die Fahne des Jubelvereins. Gestiftet haben das Band die Mitglieder des Feuerwehr-Festausschusses. − Foto: Oberkandler



Mit der Vergabe der Meistpreise endete am Sonntag der offizielle Teil der Festwoche in Kammer. Rund 8000 Menschen kamen zu den Veranstaltungen anlässlich des 115. Gründungsfestes des Burschen- und Arbeitervereins sowie des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr. Allein zum Gründungsfest der Feuerwehr am Sonntag strömten Delegationen aus mehr als 70 Vereinen mit zusammen rund 2000 Personen. Der Festleiter der Feuerwehr, Sebastian Reisch, überreichte nach dem Festzug die Meistpreise. Mit 101 Teilnehmern stellte die Feuerwehr aus Nußdorf die meisten Teilnehmer vor Pietling (87) und Traunwalchen (83).

Ein Geschenk an ihre Wehr machten die Mitglieder des Feuerwehr-Festausschusses. Sie stifteten das Erinnerungsband, das künftig die Fahne der Floriansjünger zieren wird. Evi Wimmer heftete es nach der Weihe an die Fahne des Jubelvereins, der mit seinen 150 Jahren eine der ältesten Dorffeuerwehren im Landkreis Traunstein ist. − ko

