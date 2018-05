"Chiemgauer Seenplatte": Leader-Region hat neuen Zweiten Vorsitzenden

Amerangs Bürgermeister August Voit (2. von links) wurde in der Mitgliederversammlung der Regionalinitiative "Chiemgauer Seenplatte" zum neuen Zweiten Vorsitzenden gewählt und folgt damit auf Josef Fink (4. von links) – hier mit den weiteren Vorstandsmitgliedern (von links) Inge Graichen, Marianne Steindlmüller, Sabine Löw-Wurmannstetter, Fedor Volckmar-Frentzel, Monika Leiser und Erstem Vorsitzenden Sepp Reithmeier. −F.: red Amerangs Bürgermeister August Voit (2. von links) wurde in der Mitgliederversammlung der Regionalinitiative "Chiemgauer Seenplatte" zum neuen Zweiten Vorsitzenden gewählt und folgt damit auf Josef Fink (4. von links) – hier mit den weiteren Vorstandsmitgliedern (von links) Inge Graichen, Marianne Steindlmüller, Sabine Löw-Wurmannstetter, Fedor Volckmar-Frentzel, Monika Leiser und Erstem Vorsitzenden Sepp Reithmeier. −F.: red



Die Leader-Region "Chiemgauer Seenplatte" hat in der Mitgliederversammlung in der Schlossökonomie Grabenstätt einstimmig Amerangs Bürgermeister August Voit zum Zweiten Vorsitzenden gewählt. Voit tritt an die Stelle des bisherigen Vize-Chefs Josef Fink. Der Bürgermeister von Schonstett zieht sich aus Zeitgründen aus dem Vorstand zurück.

Ausführlich setzten sich die Mitglieder der Regionalinitiative "Chiemgauer Seenplatte" mit den Ergebnissen der Zwischenevaluierung des Leader-Prozesses auseinander. Vor einiger Zeit hatten sich Vertreter der Gemeinden und weitere Aktive zu einem Workshop zusammengefunden, um die bisherige Arbeit zu bewerten und nach Verbesserungen zu suchen. In der Mitgliederversammlung wurden erneut die als immer umfangreicher empfundenen administrativen Anforderungen an Förderprojekte beklagt. Man überlege, die Verantwortlichen in Ministerium und Politik aufzufordern, die Bedingungen für Projekten unterhalb einer noch festzulegenden Kostengrenze zu vereinfachen.

Im Rückblick berichtete der Vorsitzende von einem erfolgreichen Jahr, in dem mehrere Projekte zum Abschluss gebracht wurden, etwa der Erhalt der Buchenwald-Gedenkstätte in Altenmarkt, die Einweihung des Musiksaals in Pittenhart und das Projekt "Ortsgeschichten der Chiemgauer Seenplatte", bei dem in der Pilotgemeinde Obing Hofschilder , Ortsteiltafeln und Infotafeln an ortsprägenden Gebäuden angebracht wurden. Das Almeninformationssystem für den südlichen Chiemgau geht demnächst online. Die Bienenwelt am Hilgerhof und der Musikprobenraum für die Blaskapelle Nußdorf sind in Bau, die Machbarkeitsstudie für ein Regionalwerk im Bereich Energie, das Museumsnetzwerk Chiemgau, das Beschilderungskonzept Frasdorf und ein Wanderparkplatz in Übersee in der Umsetzung. Weitere Vorhaben sind in Vorbereitung, beispielsweise ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Gemeinden unter dem Stichwort "Römerregion Chiemsee". - ig

