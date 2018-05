Wie man Kinder erzieht und lästige Telefonverkäufer los wird

1650 Besucher fest im Griff, und fast alle waren begeistert: Martina Schwarzmann bei ihrem Auftritt in Rettenbach. − Foto: Oberkandler 1650 Besucher fest im Griff, und fast alle waren begeistert: Martina Schwarzmann bei ihrem Auftritt in Rettenbach. − Foto: Oberkandler



Wer nicht schnell war, hatte keine Chance: Binnen weniger Tage waren die 1650 Karten für den Kabarettabend mit Martina Schwarzmann im Festzelt in Rettenbach ausverkauft.

Unspektakulär kam Schwarzmann auf die Bühne – in dunkler Strumpfhose, Kleid mit Blümchenmuster, roter Strickjacke und ebensofarbigem Halstuch; das Haar streng nach hinten geklemmt und mit dünnrandiger Brille, die diese Strenge noch betonte: "Jetzt bin i do, und jetzt spui i für euch – und erwarte von euch volle Anwesenheit!" Die wurde ihr vom beifallsfreudigen Publikum gerne geschenkt.

Die politische Korrektheit, die sie gleich zu Beginn an sich so lobte, konterkarierte sie im Laufe des Abends ein ums andere Mal. Von ihren fiesen Erziehungsmethoden bis zu "oräudigen" Sexualpraktiken, von Tipps, wie man lästige Telefonverkäufer los wird, bis zu praktischen Betrachtungen zum Fensterputzen – besonders konservative Zuhörern mag bei Schwarzmanns Programm manches etwas peinlich vorgekommen sein. Aber "Fremdschämen" gab’s nicht. Dazu war alles so perfekt humorvoll dargeboten, dass jeder seinen Spaß hatte. − ko

