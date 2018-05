Oldies knattern durch den Ort +++ Fotos

"Mein Mähbalken wird noch immer gebraucht", bestätigte dieser Fahrer des Deutz. "Mein Mähbalken wird noch immer gebraucht", bestätigte dieser Fahrer des Deutz.



Das Harpfinger Volksfest wurde am Sonntag nochmals zu einem Besuchermagnet. Sehr viele Gäste strömten auf das Gelände und ins Zelt. Im Mittelpunkt standen die gute Laune und die Nostalgie. Noch einmal arbeitete die Volksfestküche auf Hochtouren und die vielen Schmankerl gingen ebenso weg wie frische Semmeln oder Brezen. Ein Garant für das Gelingen war auch die Mehringer Starkbiermusi, die über das Gelände wanderte und die gute Stimmung überall hin transportierte.

Im Mittelpunkt standen an diesem Sonntag aber die Oldtimer. Schon am frühen Morgen hörte man die alten Bulldogs durch Schnaitsee rattern. Unverwechselbarer Eicher-Sound erfüllte die Straßen. Auch die Waldhauser Eicherfreunde kamen in geballter Kraft nach Harpfing. Wie in einer Sternfahrt strömten über 100 Bulldogs auf den Volksfestplatz. − ukMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 15. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.