Fast eine Tonne Kokain sichergestellt - Hunderte Millionen Euro wert

Ermittler der bayerischen Polizei und des Zolls haben fast eine Tonne Kokain sichergestellt. Nach Angaben des Innenministeriums vom Montag sind deswegen zwölf Mitglieder einer internationalen Drogenhändlerbande festgenommen worden. Der Großteil der Verdächtigen soll aus Albanien stammen, ein Teil wohnt in Deutschland.

Die Festnahmen stehen im Zusammenhang mit einer Reihe von Kokain-Funden in bayerischen Supermärkten im September 2017. Damals waren in zehn Märkten quer durch den Freistaat - unter anderem in den Landkreisen Passau und Traunstein - Kokainpäckchen mit einem Gesamtgewicht von mindestens 100 Kilogramm entdeckt worden.

Das Bayerische Landeskriminalamt spricht von einer "Rekord-Sicherstellung". Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Bande insgesamt 1,8 Tonnen Kokain im Wert von 400 Millionen Euro gehandelt hat. Weitere Details sollen erst am Mittwoch bekannt gegeben werden. − pnp/dpa