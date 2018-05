Wer vermisst in Traunreut diesen braun-schwarzen Hamster?

Im Tierheim Trenkmoos wird das kleine Tier inzwischen betreut. − Foto: Tierheim Im Tierheim Trenkmoos wird das kleine Tier inzwischen betreut. − Foto: Tierheim



Dieser Hamster ist einem Traunreuter am Montag im nordöstlichen Stadtgebiet zugelaufen und jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer des Tieres. Gefunden wurde der braun-schwarze Hamster am Walter-Mohr-Ring im Wohngebiet Walchenfeld.

Der Finder hat den Hamster liebevoll aufgenommen und ihn vorerst versorgt. Seit Dienstagnachmittag befindet sich das Tier im Tierheim Trenkmoos in Traunstein. Wer das Tier vermisst, kann sich an die Polizei Traunreut, Tel. 08669/86140, oder direkt an das Tierheim unter Tel. 0861/3949 wenden. − Fotos: Tierheim/Polizei