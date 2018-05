Gemeinde schließt sich "Römerregion Chiemsee" an

An dem überdachten Gebäude hat der Zahn der Zeit genagt. − Foto: Rasch An dem überdachten Gebäude hat der Zahn der Zeit genagt. − Foto: Rasch



Die Gemeinde Seeon-Seebruck wird sich als eine der bekanntesten Römergemeinden am Chiemsee dem Kooperationsprojekt "Römerregion Chiemsee" anschließen. Darauf hat sich der Gemeinderat in einer Sitzung einstimmig verständigt. Seebruck gilt in Fachkreisen als einer der besterforschten Römerorte in Bayern. Der römische Ort Bedaium entstand 50 n. Chr. an der Stelle des heutigen Seebruck. Das Projekt "Römerregion Chiemsee" hätte die Wertigkeit ohne Seebruck nicht, sagte Bürgermeister Bernd Ruth und plädierte auch deshalb dafür, sich daran zu beteiligen. Auch das Gremium steht geschlossen hinter der Teilnahme: "Wenn nicht wir, wer dann?", so Norbert Maier (FW).

Angestoßen wurde die Initiative, die "Römerregion Chiemsee" in einem Projekt mehrerer Gemeinden mit Geldern aus dem EU-Förderprogramm "Leader" nach außen sichtbar darzustellen, von der Gemeinde Bernau. Nach Angaben der Gemeinde Bernau haben aktuell acht Gemeinden ihre Teilnahme bekundet. Der Weg zur "Römerregion Chiemsee" soll in drei aufeinander abgestimmten Modulen erfolgen. Im Modul 1 wird eine Konzeption erstellt, an der sich die teilnehmenden Gemeinden mit rund 5000 Euro beteiligen. Im Modul 2 setzt jede teilnehmende Gemeinde ihre Maßnahmen in einem eigenen Projekt um. Begleitend kümmert sich ein gemeinsam finanziertes Qualitätsmanagement um die fachliche Prüfung der Inhalte und die Übersetzung von Kurztexten ins Englische. Im abschließenden Modul 3 sollen verschiedene Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierungen für Gästeführer umgesetzt werden. Für die Umsetzung des Projekts beziehungsweise der einzelnen Module soll eine Förderung über das EU-Förderprogramm "Leader" beantragt werden. Je nachdem, wie sich die Gebietskulisse der teilnehmenden Gemeinden zusammensetzt, ist mit einer Leader-Förderung von 50 oder 60 Prozent der Nettokosten zu rechnen. Die Gemeinde Bernau wird für die Erstellung der Konzeption (Modul 1) die Projektträgerschaft sowie die administrative und finanzielle Abwicklung übernehmen. − gaMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 16. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.