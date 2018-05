Video: Die Fichten im Traunreuter Zauberwald werden gefällt

Mit Motorsägen werden die befallenen Fichten gefällt und anschließend mit dem Harvester (rechts) entastet und auf die richtige Länge zugeschnitten. − Foto: hr Mit Motorsägen werden die befallenen Fichten gefällt und anschließend mit dem Harvester (rechts) entastet und auf die richtige Länge zugeschnitten. − Foto: hr



Seit Dienstagmorgen ist im Stadtzentrum von Traunreut (Landkreis Traunstein) ungewohnter Motorsägenlärm hörbar. Verursacht wird er von Forstexperten im Zauberwald, die dort rund 100 Festmeter vom Borkenkäfern befallene Fichten fällen. Passanten wird dringend empfohlen, die Absperrungen zu beachten, damit sie nicht in den Fallbereich der 25 bis 30 Meter hohen Bäume geraten.

Außerhalb des abgesperrten Bereichs war am Dienstag relativ wenig zu sehen, weil die Männer mit den Motorsägen die Fichten im Inneren des Waldes in Richtung Westen umlegten. Dadurch schufen sie Platz für weitere Bäume, die noch am östlichen und südlichen Rand des Areals gefällt werden müssen. Sie können am morgigen Donnerstag auf die geschaffene Freifläche gelenkt werden. Dadurch wird vermieden, dass Bäume auf angrenzende Straßen und umliegende Häuser stürzen könnten.

Wie berichtet, sind rund 20 Prozent der etwa 70 bis 80 Jahre alten Fichten in dem Wäldchen an der Garten- und Martin-Luther-Straße von dem Schädling befallen. Schon aus der Entfernung sind die braunen, abgestorbenen Fichten erkennbar, denen die beiden Käferarten Buchdrucker und Kupferstecher den Garaus gemacht haben. Wenn alle befallenen Fichten beseitigt sind, wird der Weg durch den Wald wieder freigegeben, und im Herbst soll dann die freie Fläche neu aufgeforstet werden.

VIDEO von den Fällarbeiten:

(Kamera: Reichgruber / Schnitt: Hies)



