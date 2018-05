Traunsteins salzige Vergangenheit

Als Salzmaier, Herr über die Salzproduktion und den Salzhandel, begibt sich Josef Knott mit seinen Gästen am morgigen Mittwoch (16. Mai 2018) ab 18 Uhr auf die Spur des weißen Goldes.

In Traunsteins Vergangenheit tauchen die Teilnehmer unter anderem am Lindlbrunnen, am Maxplatz, an der Salzmaierstiege, am Salzmaieramt und an der Salinenkapelle (Bild) ein, aber auch bei den Arbeiterwohnhäusern und an der Nepomukkapelle erschafft Knott mit seinen Erzählungen ein lebendiges Bild der Salinengeschichte. Im Anschluss an die Tour bleibt zudem das Kulinarische nicht auf der Strecke: In einem Gasthaus, in das die Salinenarbeiter einst einkehrten, genießen die Gäste einen Traunsteiner Salzkrustenbraten mit Knödel und Speck-Krautsalat.

Treffpunkt für die rund zweistündige Tour ist am Heimathaus. Eine Anmeldung in der Tourist-Information unter Tel. 0861/65-500 oder per E-Mail an touristinfo@stadt-traunstein.de ist erforderlich. − red/Bild: Andreas Plenk/Stadt Traunstein