Vier Personen nach Unfall leicht verletzt

Die Autos wurden stark demoliert, die Fahrer leicht verletzt. − Foto: FDL/BeMi Die Autos wurden stark demoliert, die Fahrer leicht verletzt. − Foto: FDL/BeMi



Zu einem Unfall mit vier Leichtverletzten und zwei total beschädigten Autos ist es am Dienstagabend gegen 18.35 Uhr bei Frabertsham gekommen.

Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Mitsubishi von Gallertsham kommend nach links auf die B304 einfahren. Sie übersah beim Losfahren die, von links kommende, vorfahrtsberechtigte 25-jährige Fahrerin eines Peugeot, welche in Richtung Wasserburg unterwegs war. Die 25-Jährige konnte auch durch ein Ausweichmanöver nicht mehr verhindern, dass ihr die 50-Jährige in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Der Peugeot schleuderte über die gesamte Fahrbahnbreite der B304 und kam im Anschluss links der Fahrbahn in einem Acker zum Stehen.

Durch den Unfall wurden zwei von drei Insassen des Mitsubishi und beide Insassen des Peugeot leicht verletzt. Alle Insassen wohnen in den umliegenden Gemeinden. Die beiden Fahrzeuge waren Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Gegen die 50-Jährige wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Die B304 musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Es kam aber lediglich zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsregelung und anfangs auch die Betreuung und Versorgung der Verletzten übernahm die Freiwillige Feuerwehr Albertaich, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war. − red